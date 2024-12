Buenos Aires ofrece una de las mejores experiencias futbolísticas del mundo. Desde los mundialmente famosos Boca Juniors y River Plate hasta las decenas de clubes más pequeños dispersos por los suburbios de la metrópoli, pero sobre todo es la increíble pasión de los aficionados lo que hace que asistir a un partido de fútbol en Buenos Aires sea una experiencia que no olvidarás rápidamente.

Una verdadera pasión: el fútbol en Buenos Aires

Buenos Aires ha dominado durante mucho tiempo las ligas de fútbol de Argentina, y aunque en los últimos años han irrumpido en la primera división más clubes de provincia, los clubes bonaerenses siguen constituyendo al menos la mitad de todos los clubes y tienen un fuerte dominio de las primeras posiciones de la liga.

Los dos equipos más importantes de fútbol en Buenos Aires son, por supuesto, Boca (CABJ) y River (CARP), que disputan el Superclásico dos veces al año, y si se pregunta a cualquier argentino al azar a quién apoya, hay al menos un 50% de posibilidades de que sea a uno de esos dos.

Racing, Independiente y San Lorenzo conforman el resto de los cinco grandes de Argentina y tienen un gran número de seguidores, pero por debajo de los cinco grandes el apoyo es mayoritariamente local y el promedio de espectadores desciende.

Por supuesto, esto no significa que no merezca la pena asistir a cualquier partido en el que no participen los Cinco Grandes, ya que las barras bravas y los aficionados que están detrás de la portería suelen ofrecer un espectáculo. Esto es, por supuesto, lo que hace que asistir a un partido de fútbol argentino sea tan especial: la pasión de los aficionados.

El Estadio Monumental (Club Atlético River Plate) La Bombonera (Club Atlético Boca Juniors)

Cuando se observa el mapa del fútbol en Buenos Aires, llaman la atención algunas cosas. La primera es que ninguno de los estadios de Buenos Aires está situado en un lugar especialmente céntrico, quizá con La Bombonera como excepción. Además, pocos se encuentran en la red de metro de la ciudad, lo que significa que es esencial navegar por la red de trenes de cercanías de la ciudad y, sobre todo, por el sistema de autobuses (colectivos), aunque los taxis, por supuesto, son una alternativa más fácil.

Lo que también destaca es que hay una cierta agrupación de estadios alrededor de la ciudad. Dentro de los límites propios de la ciudad de Buenos Aires, llamada Capital Federal por los lugareños, la mayoría de los estadios se encuentran en la parte oeste y sur, con la excepción de El Monumental de River. Entre ellos se encuentran el Estadio José Amalfitani de Vélez y el Estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo.

En el Gran Buenos Aires, llamado Provincia por los lugareños, hay un claro grupo canchas de futbol Buenos Aires al sur, empezando por El Cilindro de Racing y el Estadio Libertadores de América de Independiente, en el suburbio de Avellaneda, justo al sur de la Capital Federal, y continuando hacia el sur hacia los hogares de equipos como Lanús y Banfield. Los vastos suburbios del norte y noroeste de Buenos Aires están extrañamente sin representación, con la excepción del Coliseo de Tigres.

No hay mucho más allá del área metropolitana de Buenos Aires, ya que la pampa argentina está relativamente poco poblada. Sin embargo, hay una excepción: la ciudad de La Plata, que cuenta con dos clubes consolidados como Estudiantes y Gimnasia, aunque está a poca distancia de Buenos Aires.

Estadio Libertadores de América (Club Atlético Independiente) Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez (Club Atlético Lanús) Estadio Pedro Bidegain «El Nuevo Gasómetro» (Club Atlético San Lorenzo de Almagro)

Pero, ¿te has preguntado cuantos estadios de fútbol hay en Buenos Aires? A continuación te dejamos algunos datos sorprendentes sobre la cantidad de estadios de fútbol en Buenos Aires. ¡Unas cifras realmente reveladoras de la pasión que mueven los porteños por este deporte!

Nº de clubes en Capital Federal: 9

Nº de clubes en el área metropolitana de Gran Buenos Aires: 23 (9+14)

Nº de clubes en la región más amplia: 27 (23+4)

Capacidad media del estadio: 31.377

El estadio más grande: El Monumental (64.000 asientos)

Estadio más pequeño: Estadio Lorenzo Arandillo (4.500 plazas)

Habitantes Gran Buenos Aires: 12,8 millones

Habitantes por club: 556.500

Habitantes por asiento de estadio: 18

Esta lista sólo incluye los clubes de las dos primeras ligas profesionales de Argentina y otros clubes de fútbol en Buenos Aires relevantes. Aquí te dejamos un enlace con las ubicaciones de estas canchas.



Buenos Aires es una ciudad deportiva, y el fútbol es uno de los deportes más populares. Como vimos, hay muchos equipos de fútbol en Buenos Aires, y cada uno tiene su propio estadio. Recorrer los estadios de fútbol en Buenos Aires es una gran manera de ver la ciudad y conocer a la gente, además de una forma genial de aprender sobre el deporte y la cultura del fútbol en Argentina.

A continuación te dejamos un tour fútbol en Buenos Aires con todos los estadios que puedes encontrar:

Club Estadio Capacidad Ubicación Río de Janeiro El Monumental 64,000 Capital Federal Club de carreras Estadio Presidente Perón 50,000 Gran BA Vélez Sarsfield Estadio José Amalfitani 49,540 Capital Federal Boca Juniors La Bombonera 49,000 Capital Federal Huracán Estadio Tomás Adolfo Duco 48,314 Capital Federal San Lorenzo Estadio Pedro Bidegain 47,964 Capital Federal Lanus Estadio Ciudad de Lanús 46,619 Gran BA Independiente Estadio Libertadores de América 45,562 Gran BA Estudiantes de la Plata Estadio Único Ciudad de La Plata 42,000 Provincia Banfield Estadio Florencio Sola 34,901 Gran BA Los Andes Estadio Eduardo Gallardón 33,542 Gran BA Quilmes Estadio Centenario 30,200 Gran BA Tigre Coliseo de Victoria 26,282 Gran BA Todos los chicos Estadio Islas Malvinas 25,000 Capital Federal Almirante Brown Estadio Fragata Presidente Sarmiento 25,000 Gran BA Argentinos Juniors Estadio Diego Armando Maradona 24,800 Capital Federal Nueva Chicago Estadio Nueva Chicago 23,000 Capital Federal Gimnasia de la Plata Estadio Juan Carmelo Zerillo 21,500 Provincia Temperley Estadio Alfredo Martín Beranger 21,000 Gran BA Chacarita Juniors Estadio Chacarita Juniors 20,844 Gran BA Almagro Estadio Tres de Febrero 19,000 Gran BA Arsenal de Sarandí Estadio Julio Humberto Grondona 16,300 Gran BA Villa Dalmine Estadio Villa Dalmine 10,000 Provincia Ferro Carril Oeste Estadio Arq. Ricardo Etcheverry 8,300 Capital Federal Defensa y Justicia Estadio Norberto Tomaghello 8,000 Gran BA Flandria Estadio Carlos V 5,000 Provincia Marrón de Androgue Estadio Lorenzo Arandilla 4,500 Gran BA Estadios de fútbol en Buenos Aires

En este video conoce más acerca de la ciudad con más estadios de fútbol: ¡Buenos Aires!

Desplazarse por Buenos Aires es una tarea un poco complicada para quien la visita por primera vez. El sistema de metro (subte) es, por supuesto, relativamente fácil de navegar, pero desafortunadamente pocas canchas de fútbol Buenos Aires están en el camino del metro.

El Estadio Tomás A. Ducó de Huracán y el Estadio Ricardo Etcheverry de Ferro Carril son excepciones, y a El Monumental y La Bombonera se puede llegar en metro y caminando un poco, pero eso es todo. Por lo demás, tendrás que orientarte utilizando la red de trenes de cercanías de Buenos Aires y, sobre todo, los autobuses de la ciudad, los colectivos.

Hay varios planificadores de viajes que pueden indicarte el colectivo adecuado, entre ellos Omnilíneas, Viaja-facil, Comoviajo y Comollego. También hay guías locales impresas con todas las líneas de colectivos, pero a menudo lo más fácil es preguntar a un local para llegar a los distintos estadios de fútbol en Buenos Aires.

La red de trenes de cercanías de Buenos Aires es de calidad discutible, pero es un medio relativamente eficaz para llegar a los barrios más alejados. Los trenes también llegan a La Plata, aunque la mayoría prefiere tomar un autobús en la estación de autobuses de Retiro.

Abajo el mapa del metro de Buenos Aires. Haz clic en aquí para ver un mapa de la red ferroviaria.

Red Ferroviaria para que puedas llegar a ver algunos de los tantos estadios de fútbol en Buenos Aires

Aeropuertos

Hay dos aeropuertos en Buenos Aires: el gran aeropuerto internacional de Ezeiza y el más pequeño Aeroparque Jorge Newberry, con servicio desde y hacia el sur de Sudamérica.

Hay dos grandes ventajas de llegar al Aeroparque más pequeño: está situado mucho más cerca de la ciudad y al acercarte tendrás una magnífica vista sobre El Monumental (siéntate a la derecha).

Los visitantes de Buenos Aires tienden a alojarse en las zonas acomodadas del norte, en los alrededores de Palermo y Recoleta o en la más antigua pero encantador La zona de San Telmo, al sur del Microcentro de Buenos Aires. El Microcentro El mismo, aunque animado durante el día, se apaga rápidamente cuando las tiendas y las oficinas cierran por la noche.

Y si quieres hospedarte cerca del monumento más conocido de Buenos Aires te sugerimos leer: El Obelisco de Buenos Aires y Los 5 mejores Hostels en Buenos Aires para Viajar Barato

Buenos Aires tiene muchos barrios con encanto en otros lugares que podrían atraer a los visitantes que quieren alejarse de los lugares turísticos, pero los estadios de Buenos Aires rara vez se encuentran en esas zonas.

San Telmo se encuentra a poca distancia de La Bombonera (aunque La Boca todavía tiene algunas asperezas, por lo que es mejor evitar alojarse allí), mientras que la zona de Belgrano, no muy lejos de El Monumental, también cuenta con algunos hoteles decentes. Por lo demás, lo mejor es elegir un hotel en una zona agradable y dirigirse al estadio en transporte público o en taxi.

La estación de Plaza Constitución es un centro a través del cual se puede llegar a muchos de los estadios del sur, pero la zona no es una de las más seguras de Buenos Aires, así que es mejor alojarse en otro lugar

Palermo es una zona linda y tranquila para hospedarte y recorrer todo lo que el fútbol en Buenos Aires tiene para ofrecerte

Tu primer objetivo será probablemente ver a Boca en La Bombonera. Lamentablemente, el club ha restringido la venta pública de entradas, lo que significa que te verás obligado a unirte a uno de los muchos grupos turísticos que tienen acceso a las entradas. Por supuesto, espera pagar una gran suma.

River también ha restringido en gran medida la venta a los socios del club, pero las entradas se ponen a la venta para los no socios si quedan disponibles, lo que ocurre a veces contra rivales de bajo perfil.

Las entradas suelen ponerse a la venta en los días previos al partido, normalmente con dos días de antelación, pero a veces incluso con menos. Las entradas suelen estar disponibles en las taquillas del estadio, o en una oficina del club, ya sea en el estadio o en otro lugar, pero rara vez en el centro. Sin embargo, hay algunas excepciones, como el Racing, que vende las entradas en una tienda u oficina del club más céntrica.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las entradas también se pueden comprar en las taquillas del estadio antes del comienzo del partido, por lo que generalmente se pueden evitar los largos desplazamientos en la víspera del partido con sólo presentarse y comprar en la puerta.

Para terminar…

Sea como sea, si estás de visita en Buenos Aires, no dejes de lado la posibilidad de conocer de cerca la cultura futbolera porteña, porque ella encierra en gran medida lo que sienten y piensan muchos de los argentinos por esta pasión deportiva, muchas veces inexplicable, pero completamente viva.